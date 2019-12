Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gewässerverunreinigung im Alten und Neuen Hafen

Bremerhaven

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 9:10 Uhr zu einer Gewässerverunreinigung im Neuen Hafen alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle ergab die Erkundung, dass im südlich Teil des Neuen Hafens im Bereich der westlichen Kaje und der Steganlage und auf Teilen der Wasseroberfläche des Alten Hafens auf einer geschätzen Fläche 3000 m² ein Ölfilm aus nördlicher Richtung kommend trieb. Auf Grund der Größe des Ölfilms wurde die Ölabwehr des Technischen Hilfswerks, Ortsverband Bremerhaven,und eine Spezialfirma für Ölbeseitigung zur Unterstützung angefordert. Mit Hilfe von Ölschlängeln gelang es, den Ölfilm einzufangen. Eine weitere Ausbreitung konnte so verhindert werden. Zusätzlich kam ein spezielles Vlies zum Einsatz, welches den Ölfilm in sich aufsaugt. Zur Ursache der Gewässerverunreinigung kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Die Wasserschutzpolizei hat ihrerseits die Ermittlungen dazu aufgenommen.

