Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf-Natbergen: Einbrecher nahmen Gitarre mit

Bissendorf (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Freitagvormittag in ein Wohnhaus an der Lüstringer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster des unweit der Straße Zum Steinbruch befindlichen Gebäudes auf, schauten sich in den Räumlichkeiten um und nahmen schließlich eine Konzertgitarre der Marke Yamaha mit. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

