Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Motorradfahrer verletzte sich schwer

Bad Essen (ots)

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Bergstraße verunglückt und hat sich dabei schwerer Verletzungen zugezogen. Der Bohmter war gegen 16.10 Uhr mit seiner Honda in Richtung Bad Essen unterwegs, als er in den Serpentinen in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung von der Straße abkam, eine Baum touchierte und schließlich in den Graben schleuderte. Der Biker wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

