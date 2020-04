Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Wertstoffdieb auf frischer Tat gefasst

Ankum (ots)

Am frühen Montagmorgen konnte die Polizei einen Wertstoffdieb auf dem Gelände des Recyclinghofes an der Bippener Straße auf frischer Tat festnehmen. Der 45-jährige Ankumer hatte gegen 03.40 Uhr ein Loch in den Außenzaun des Geländes geschnitten, sich in der Folge an den auf dem Hof gelagerte Wertstoffe bedient und diese außerhalb des Geländes zum Abtransport abgelegt. Danach kehrte er auf den Betriebshof zurück und wollte offenbar noch Diesel aus dem Tank eines abgestellten Lkw abzapfen. Dieses blieb jedoch nicht unbemerkt, so dass die Polizei den bereits amtsbekannten Mann an Ort und Stelle festnehmen konnte. Es wird nun geprüft, ob der Ankumer auch für elf weitere und ähnliche gelagerte Diebstähle, die sich in der Vergangenheit auf dem Recyclinghof ereignete, als Täter infrage kommt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell