Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW/ Zimmern ob Rottweil) Umfallende Tanne trifft Skoda 27.02.2020, 19:45 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

Riesenglück im Unglück hatte einen 38-jährigen Fahrer eines Skoda auf der Kreisstraße zwischen Weiler und Flözlingen in einem Waldstück. Aufgrund von kräftigen Sturmböen fiel eine Tanne geradewegs vor dem herannahenden Auto um und traf direkt das Dach seines Kombis. Der Fahrer versuchte zuvor noch vergeblich anzuhalten und nach rechts ins Bankett auszuweichen. Der schwere Stamm traf dennoch das Auto in der Mitte und drückte das Dach an der vorderen Hälfte fast bis zur Motorhaube ein. Wie durch ein Wunder verletzte sich der Fahrer nur leicht am Kopf, musste aber zur Beobachtung dennoch in einem Krankenhaus bleiben. An dem Skoda entstand Totalschaden von 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell