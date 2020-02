Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW/Oberndorf am Neckar) Golf und Corsa gehen in Flammen auf 27.02.2020, 11 Uhr

Oberndorf-Aistaig (ots)

Vermutlich wegen einer unfachmännischen Reparatur ist am Donnerstagmorgen in Oberndorf - Aistaig ein VW Golf in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei ermittelt hat, versuchte ein 56-jähriger Mann, die Tankanzeige des Fahrzeugs zu reparieren. Da vermutlich bei der Reparatur Benzin austrat, geriet das Fahrzeug in Brand, als die Zündung eingeschaltet worden war. Durch das Feuer wurde auch daneben geparkter Opel Corsa in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an, um die brennenden Fahrzeuge zu löschen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 4.000 Euro. Den Bastler erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.

