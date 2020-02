Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW/Deißlingen) Kleinwagenfahrerin kommt ins Schleudern 27.02.2020, 21 Uhr

Deißlingen (ots)

Auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen und Rottweil kam auf schneebedeckter Straße eine 21-jährige Kleinwagenfahrerin beim Wechsel des Fahrstreifens ins Schleudern. Sie touchierte zunächst eine Leitplanke, schleuderte weiter und krachte dann noch in die Seite eines Lastwagens. Sie zog sich dabei mehrere Prellungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand an dem Nissan Micra Totalschaden. Die Feuerwehr Trossingen und das THW Trossingen waren ebenfalls im Einsatz. Durch die Unfallaufnahme und Bergungen kam es zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell