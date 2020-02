Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (RW/Vöhringen) Golf überschlägt sich 27.02.2020, 14:30 Uhr

Vöhringen (ots)

Bei leichtem Schneefall und nasser Straße ist ein 37-jähriger Golffahrer auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz von der Straße abgekommen. Das Auto durchbrach zunächst eine Buschreihe, dann einen Wildzaun und in der Folge überschlug sich das Auto danach im Gelände. Der Fahrer blieb dank angelegtem Gurt unverletzt. An dem VW Golf entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

