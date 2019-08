Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - 60-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr befuhr eine 60-jährige Radfahrerin aus Polen die Homberger Straße in Moers in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung zwischen der Homberger Straße und der Klever Straße fuhr die Frau nach Zeugenaussagen offensichtlich bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Sie stieß daraufhin gegen das Auto einer 22-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort, die die Klever Straße in Fahrtrichtung Rheinberger Straße befuhr.

Die 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte den Kreuzungsbereich zeitweise.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell