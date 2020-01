Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Nötigung eines Fahrschulwagens

Papenburg (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche kam es gegen 10:00 Uhr kam es in Papenburg auf der Friesenstraße zu einer Nötigung eines Fahrschulwagens. Der Fahrer eines größeren PKW, womöglich SUV, überholte auf der Friesenstraße einen Fahrschulwagen und scherte kurz vor diesem wieder ein, nur durch starkes Abbremsen bis zum Stillstand konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge verhindert werden. Der Fahrer des größeren PKW, ging auf den Fahrschulwagen zu und beschimpfte den auf dem Beifahrersitz befindlichen Fahrlehrer. Anschließend fuhr er in Richtung "An der Hoekweide" weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und auch zu dem SUV geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (Tel. 04961/9260) in Verbindung zu setzen.

