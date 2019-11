Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Im Zeitraum vom 22.10.2019, 16:00 Uhr, bis zum 06.11.2019, 08:50 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon in der Göttingstraße in Hildesheim.

Unbekannte Täter versuchten die Eingangstür des Salons mittels Werkzeug gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell