Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am späten Nachmittag des 06.11.2019 stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Waldenburger Straße in Hildesheim ein und entwendeten Schmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 16:15 Uhr und 18:15 Uhr die Terrassentür des Wohnhauses in Ochtersum mit einem Werkzeug auf, durchsuchten die Räume und nahmen Schmuck mit auf ihre Flucht.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats suchen Zeugen, die in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Die Hinweise nehmen Kollegen unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

