Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Diebstahl von OBS-Platten

Emlichheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, ist es in Emlichheim, an der Hauptstraße, zu einem Diebstahl von 30 OSB-Platten von einer Baustelle gekommen. Die unbekannten Täter sind dabei mit einem unbekannten Fahrzeug über die Marlinkstraße bis zur Baustelleneinfahrt, die mit einem Bauzaun gesichert ist, gefahren. Dort beschädigten sie den Zaun und gelangte auf das Gelände. Sie entwendeten 30 neue OSB-Platten, die erst am Donnerstag zuvor geliefert wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

