POL-EL: Meppen - Gelddiebstähle Tannenbaumaktion - Foto aus Überwachungskamera

Meppen (ots)

Wie bereits berichtet, ist es u.a. im Meppener Stadtgebiet zu Gelddiebstählen im Rahmen der diesjährigen Tannenbaumaktion gekommen. In diesem Zusammenhang wird eine männliche Person gesucht, die mit einem auffälligen Fahrrad unterwegs war. Die Person war mit einem olivfarbenen Parka, dunklen Handschuhen und hellgrauen Turnschuhen mit heller Sohle bekleidet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes bzw. silberfarbenes Damenfahrrad mit einer auffälligen roten bzw. rosafarbenen Klingel am Lenkrad. An der rechten Gepäckträgerseite war eine schwarze, kantige Fahrradtasche aus Stoff mit einem horizontalen, weißen Streifen sowie einem weißen Griff angebracht. Hinweise bitte an die Polizei Meppen, Tel.: 059319490.

