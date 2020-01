Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Raubüberfall auf Taxifahrerin

Papenburg (ots)

Am Montag kam es gegen 22:15 Uhr in Papenburg zu einem Raubüberfall auf eine Taxifahrerin. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestellten drei Täter per Telefon ein Taxi eines örtlichen Unternehmens zur Straße Hauptkanal links. Sie stiegen ins Taxi ein. Nach einem kurzen Gespräch wurde die Taxifahrerin von hinten angegriffen, gewürgt und die Geldbörse, sowie das Firmenhandy geraubt. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Dechant-Schütte-Straße. Das Opfer wurde leicht verletzt und begab sich zum Polizeikommissariat Papenburg um Anzeige zu erstatten. Im Zuge der eingeleiteten Tatortbereichsfahndung konnten zwei Tatwerdächtige im Bereich der Dechant-Schütte-Straße aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung vorläufig festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger konnte an der Wohnanschrift eines Mittäters vorläufig festgenommen werden.

