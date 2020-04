Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-A30: Sattelauflieger geriet in Brand

Melle (ots)

Am Montagabend kam es auf der A30 bei Bruchmühlen zum Brand eines Sattelaufliegers, der in der Folge die Sperrung der Autobahn zur Folge hatte. Gegen 22 Uhr war ein polnischer Sattelzug auf der Richtungsfahrbahn Hannover unterwegs, als der Fahrer plötzlich einen Reifenplatzer am Auflieger bemerkte. Als er daraufhin auf dem Standstreifen anhielt, stellte er fest, dass der Auflieger bereit im Bereich des defekten Reifens anfing zu brennen. Da die Versuche des Fahrers, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen fehlschlugen, trennte er die Zugmaschine vom Auflieger, der kurze Zeit später bereits im Vollbrand stand. Da die Ladung zu einem geringen Anteil aus als Gefahrgut deklariertem Aroma-Konzentrat bestand, waren die alarmierten Feuerwehren zu Spitzenzeiten mit etwa 150 Einsatzkräfte vor Ort. Für die Brandbekämpfung und die Aufräumarbeiten musste die A30 im Bereich Bruchmühlen zunächst bis etwa 2.30 Uhr voll gesperrt werden. Später wurde zunächst die Richtungsfahrbahn Rheine wieder freigegeben und der Verkehr in Richtung Hannover einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Ab etwa 8 Uhr war die Autobahn dann wieder in beide Richtungen frei befahrbar. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück nahm am heutigen Tag Bodenproben im Bereich der Brandstelle, der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

