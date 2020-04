Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Stall in Brand geraten

Bersenbrück (ots)

Auf einer Weide an der Suttruper Straße geriet am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Offenstall für Pferde in Brand. Die Eigentümerin entdeckte die Flammen gegen 18.25 Uhr und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Anschließend brachte sie mit Hilfe einer Zeugin die vier Pferde in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Stall wurde durch die Flammen stark beschädigt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

