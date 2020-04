Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm, Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ober-Olm (ots)

Am Mittwoch kurz vor 18 Uhr missachtet ein 11-jähriges Kind auf seinem Fahrrad in der Freiherr vom Stein Straße in Ober-Olm die Vorfahrt eines von rechts mit seinem PKW kommenden 61-jährigen und fährt in diesen seitlich ein. Ein Rettungswagen, die Beamten des Reviers Lerchenberg als auch die Eltern des 11-jährigen werden vor Ort gerufen. Das Kind erleidet Prellungen, muss aber nach derzeitigem Stand nicht in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell