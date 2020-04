Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Raub auf Tankstelle - Täter gesucht

Mainz-Weisenau (ots)

Mittwoch, 15.04.2020, 21:25 Uhr

Eine Tankstelle in der Wormser Straße, im Stadtteil Weisenau, wurde am Mittwochabend Ziel eines Raubüberfalls. Gegen 21:25 Uhr befinden sich der Kassierer und ein Kunde in den Räumlichkeiten der Tankstelle, als ein maskierter Mann den Verkaufsraum betritt. Der bislang unbekannte Mann fordert unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe sämtliche Einnahmen der Tankstelle. Nach Erhalt des Geldes flüchtet der Täter in unbekannte Richtung und kann trotz groß angelegten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr aufgefunden werden. Die Beamten des Raubkommissariats der Mainzer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Sicherung und Auswertung von Spuren dauert derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Täters führen können.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 185 -190 cm großen Mann handeln. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem schwarzen Kapuzenpulli, die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Zudem trug er eine schwarze Maske im Gesicht, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und hellere Handschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich zu jeder Zeit mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

