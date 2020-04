POL-OE: 79-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt

Kreispolizeibehörde Olpe

Am Samstag (11. April) ist gegen 14.50 Uhr bei einem Pedelec-Unfall auf der Kölner Straße in Rothemühle ein 79-Jähriger verletzt worden. Zunächst befuhr dieser mit seinem Pedelec den Radweg auf der linken Seite von Rothemühle kommend in Richtung Heid. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte, von einem Tankstellengelände nach rechts in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah sie in der Grundstückseinmündung den Pedelec-Fahrer und kollidierte mit diesem. Dabei wurde der 79-Jährige verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

