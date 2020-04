Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nach Kellerbrand: Haus nicht mehr bewohnbar

Olpe (ots)

Ein Kellerbrand hat sich am Sonntag (12. April) gegen 10.45 Uhr in einem Reihenhaus in der Goethestraße in Olpe ereignet. Es wurde niemand verletzt. Nach Löschung des Brandes und Lüftung waren die Räume zum Teil so stark verrußt, dass nach Angaben der Feuerwehr das Haus vorübergehend nicht mehr bewohnbar ist. Warum der Brand entstand, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Es entstand kein Gebäudeschaden.

