Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-jähriger Rollerfahrer unter dem Einfluss von Drogen

Attendorn (ots)

Attendorn- Am Montag (13. April) haben gegen 19 Uhr Polizeibeamte einen 19-jährigen Rollerfahrer auf der Straße "Zum langen Acker" in Ennest angehalten und kontrolliert, da an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war. Den Polizisten gestand er, dass der Roller nicht versichert war und er keinen Führerschein besitzt. Zudem konnte er auf Nachfrage der Beamten keinen Eigentumsnachweis, Fahrzeugpapiere oder einen Originalschlüssel vorlegen. Das Zündschloss des Rollers war allerdings komplett ausgebaut. Die Polizisten stellten während der Kontrolle fest, dass das Kleinkraftrad als gestohlen einlag. Dieses wurde entsprechend sichergestellt. Der Tatverdächtige gab aber an, dass der Roller einem Freund von ihm gehöre. Ferner roch der 19-Jährige nach Cannabis, hatte vergrößerte Pupillen, glänzende gerötete Bindehäute, starkes Lidflattern und war sehr nervös. Daraufhin führten die Beamten mit ihm einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Cannabis ausfiel. Sie nahmen den Tatverdächtigen mit auf die Polizeiwache, um eine Blutprobenentnahme durchführen zu lassen. Sie untersagten die Weiterfahrt und schrieben Anzeigen, u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl.

