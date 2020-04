Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Attendorn (ots)

Bereits am Karfreitag kam ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der K13 von der Fahrbahn ab. Aus Dumicke kommend verlor er, auf Höhe der Zufahrt zum Sonderner Friedhof, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Grünstreifen. Dort kam er schließlich zum Stehen, kippte jedoch mit seinem Krad auf die Seite. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

