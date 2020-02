Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Sportlerin und Sportler des Jahres in der Polizei ausgezeichnet - beide Auszeichnungen gehen an die Polizeiakademie Niedersachsen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Iburg (ots)

In einem feierlichen Festakt im historischen Rittersaal des Schlosses Iburg im Landkreis Osnabrück wurden am 19. Februar insgesamt 90 Sportlerinnen und Sportler der Landespolizei Niedersachsen für ihre herausragenden sportlichen Erfolge geehrt. Stellvertretend für den Niedersächsischen Innenminister verlieh Staatssekretär Stephan Manke insgesamt 59 Polizistinnen und 31 Polizisten die Urkunden und Medaillen. Geehrt wurden die Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge bei Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften sowie zahlreiche Erfolge bei Polizei- und Hochschulmeisterschaften. Bereits zum zweiten Mal wurden aber auch Sportlerinnen und Sportler aus dem Breitensport sowie Organisatoren von Sportveranstaltungen für ihre Verdienste ausgezeichnet.

Der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, zeigte sich nicht nur mit dem Ablauf, sondern vor allem mit den Ergebnissen der Veranstaltung rundum zufrieden, denn die Studierenden der Akademie haben mit insgesamt 25 Auszeichnungen den Kreis der Geehrten maßgeblich geprägt. Insbesondere die Tatsache, dass sowohl die Sportlerin des Jahres, Polizeikommissaranwärterin Jenny Grudnio, als auch der Sportler des Jahres, Polizeikommissaranwärter Matthias Gräve, von der Polizeiakademie Niedersachsen kommen, erfreute den Direktor besonders. "Körperliche Fitness gehört zu den Kernkompetenzen des Polizeiberufes, sie genießt schon im Studium eine besondere Bedeutung. Die heute geehrten Polizeistudierenden sind in dieser Hinsicht Vorbilder für den gesamten Polizeinachwuchs", so Carsten Rose.

Bereits mit sechs Jahren stand Jenny Grudnio auf der Matte und zeigte stetig gute Leistungen im Ju-Jutsu-Fighting. Zu den größten Erfolgen der jungen Polizeikommissaranwärterin, die derzeit ihr 3. Studienjahr am Studienort Nienburg absolviert, zählen Siege bei den Deutschen Meisterschaften und Deutschen Polizeimeisterschaften, als auch die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften im ungarischen Bukarest. Als Spitzensportlerin und Studierende der Polizeiakademie Niedersachsen befindet sich Jenny Grudnio in einem besonderen, mit dem Landessportbund Niedersachsen abgestimmten Förderprogramm, das speziell auf die erfolgreiche Vereinbarung von Studium und Leistungssport abgestimmt ist. Der jungen Spitzensportlerin wird so neben ihrer sportlichen Laufbahn eine gesicherte berufliche Perspektive geboten. Mit diesem Programm wird ermöglicht, Training und Wettkampfphasen zunächst mit dem polizeilichen Studium und später mit der Verwendung in der Polizei in Einklang zu bringen.

Von null auf hundert ging es für den Polizeikommissaranwärter Matthias Gräve, der sich aktuell in seinem letzten Studienjahr am Studienort Hann. Münden befindet. Der Standardformationstänzer nahm erstmalig an einer Sportlerehrung teil. Seine im Jahr 2019 erzielten sportlichen Erfolge sprechen für sich. Neben einem sensationellen dritten Platz bei den Weltmeisterschaften in Moskau und dem Sieg bei den Deutschen Meisterschaften feierte der ambitionierte Tänzer mit dem Tanzsportteam des TSC-Schwarz-Gold Göttingen den Gesamtsieg der fünf Bundesliga-Turniere 2018/2019.

Die beiden jungen Polizeistudierenden freuten sich über diese besondere Auszeichnung, die ihnen als Höhepunkt der Veranstaltung durch Staatssekretär Manke und dem Polizeisportbeauftragten des Landes Niedersachsen, Polizeivizepräsident Uwe Lange überreicht wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiakademie Niedersachsen

Pressestelle

Sara Haack

Telefon: 05021/844-1024

E-Mail: sara.haack@polizei.niedersachsen.de

http://www.pa.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell