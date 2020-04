Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 51-Jährige verletzt sich bei Fahrradsturz

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Am Montag (13. April) hat sich gegen 11.20 Uhr eine 51-Jährige bei einem Fahrradunfall auf der Serkenroder Straße verletzt. Sie befuhr die Straße bergab. Als sie im Einmündungsbereich zur Straße "Zum Schee" eine Bekannte grüßen wollte, bremste sie zu stark, verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell