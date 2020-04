Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung Römerwall / Saarstraße / Binger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. Eine 45-jährige fuhr die Saarstraße in Richtung Binger Straße und missachtete nach bisherigen Erkenntnissen die für sie rot zeigende Ampel in Höhe Römerwall. Hierbei stieß sie gegen den aus Richtung Römerwall kommenden PKW eines 72-jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Schaden, bei dem des 72-jährigen sehr wahrscheinlich Totalschaden. Weiterhin wurde der 72-jährige durch den Aufprall leicht an der Schulter verletzt. Dieser Unfallhergang wurde durch mehrere unbeteiligte Zeugen vor Ort gegenüber den Beamten des Altstadtreviers bestätigt.

