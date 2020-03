Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Falschen Gang eingelegt - Kollision mit Straßenbahn Bahnverkehr in Richtung Bismarckplatz kurzzeitig gesperrt

Heidelberg (ots)

Eine 36-jährige Kia-Fahrerin war am Montag kurz nach 9 Uhr in der Rohrbacher Straße gefahren und bog in die Große Michelsgasse ab. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste sie kurz nach der Einmündung verkehrsbedingt anhalten. Als sie wieder Anfahren wollte, legte sie jedoch den falschen Gang ein und setzte zurück. Dabei stieß ihr Kia gegen eine Straßenbahn, so dann an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Die Polizei schätzt diesen auf über 6.000 Euro.

Der Bahnverkehr in Richtung Bismarckplatz war für ca. eine halbe Stunde gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Die 36-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell