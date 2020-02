Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200211- 0142 Frankfurt-Eckenheim: Einbruch in Kiosk

Frankfurt (ots)

(ker) Im Zeitraum von Sonntag, den 09. Februar 2020, in den späten Abendstunden, bis in die Mittagsstunden des 10. Februar 2020, kam es im Stadtteil Eckenheim zu einem Einbruch in einen Kiosk. Der oder die Täter entwendeten dabei Bargeld und Zigaretten in großer Menge.

In dem oben genannten Zeitraum drangen der oder die unbekannten Täter in den Kiosk in der Sigmund-Freund-Straße ein, indem sie zuvor sämtliche Sicherungen gewaltsam aufbrachen. Auch eine außen angebrachte Alarmanlage wurde mutwillig zerstört. Im Inneren des Kiosks entnahmen der oder die Täter schließlich Bargeld aus der Kasse und Zigarettenstangen in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der oder die Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen. Das zuständige Fachkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Zeuginnen oder Zeugen verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden sie gebeten, sich telefonisch bei dem 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 11200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell