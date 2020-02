Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200211 - 0140 Frankfurt-Bornheim: Trickdiebstahl während Unwetter

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 10. Februar 2020, suchten "falsche Handwerker" eine 93 Jahre alte Seniorin in ihrem Zuhause auf und gelangten zunächst mit einem Vorwand in ihre Wohnung "Am Rötheneck" und später an ihren Schmuck.

Ein bislang unbekannter Mann hatte gegen 14:00 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und ihr mitgeteilt, aufgrund des aktuellen Unwetters die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Sie gewährte dem Mann daraufhin Einlass. Während sich dieser zusammen mit der 93-Jährigen in der Küche aufhielt, konnte ein zweiter Mann unbemerkt die Wohnung betreten und die restlichen Räume nach Wertsachen durchsuchen. Als der vermeintliche Handwerker wieder die Küche verließ, konnte die Seniorin noch dessen Komplizen beim Verlassen der Wohnung sehen.

Die Geschädigte bemerkte im Schlafzimmer, dass ihr Schmuck im Wert von ca. 800 Euro gestohlen wurde und alarmierte die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatten beide Täter bereits die Wohnung mit der Beute verlassen.

Personenbeschreibung:

1. Täter: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftig, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet, sprach Deutsch ohne Akzent, trug eine Aktentasche mit sich

2. Täter: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank, kurze Haare, bekleidet mit hellem Oberteil

Hinweis der Polizei:

Falsche Handwerker versuchen mit einem Vorwand in Ihre Wohnung zu gelangen. Seien Sie deshalb besonders vorsichtig und lassen Sie keine fremden Personen ohne einen Termin in Ihre Wohnung. Rufen Sie auf jeden Fall die Polizei und halten Sie die Tür geschlossen!

