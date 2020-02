Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200210 - 0137 Frankfurt-Seckbach: 15-jähriger wird Opfer eines Raubes

Frankfurt (ots)

(lu) Am Sonntagabend (09.02.2020) raubte ein unbekannter Täter einem Jugendlichen dessen Longboard. Das Opfer wurde hierdurch leicht verletzt.

Gegen 18:15 Uhr lief der 15-jährige mit einem Begleiter die Heinz-Herbert-Karry-Straße entlang als er von dem späteren Täter aus einer Personengruppe heraus mit Steinen beworfen wird. Der Begleiter des Opfers flüchtete einige Meter, der 15-jährige ließ sich jedoch durch den Steinewerfer in ein Gespräch verwickeln. Unvermittelt griff der Unbekannte nach dem mitgeführten Longboard (Rot/Grau, schwarze/weiße Aufkleber auf der Unterseite, rote Stehfläche mit grauen Griffen). Um in den Besitz des Gefährts zu kommen, stieß er das Opfer zur Seite und drohte ihm weitere Gewalt an. Anschließend flüchtete der Täter mitsamt der Unbeteiligten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der 15-jährige erlitt durch die Tat ein Hämatom am Bein.

Das Opfer konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, 16-17 Jahre alt, ca. 185cm groß, deutsches Erscheinungsbild, schmächtige Statur, kurze schwarze Haare, schwarze Hose, weiße Jacke, Brille mit schwarzer Fassung

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache. Sachdienliche Hinweise nimmt das 6.Polizeirevier unter 069 / 755-10600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

