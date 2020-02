Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200209 - 0135 Frankfurt-Berkersheim: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(ne) Unbekannte Täter sind im Verlauf des Freitags in eine Wohnung in der Straße Am Neuenberg eingebrochen und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro.

Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung eines 66-Jährigen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen schließlich den wertvollen Schmuck des Wohnungsinhabers, darunter Ehe- bzw. Verlobungsringe, sowie Ketten und Uhren. Hinweise zu dem Täter/der Täter liegen bislang nicht vor.

