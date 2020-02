Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200209 - 0136 Frankfurt-Sachsenhausen: Tätergruppe überfällt holländischen Tourist

Frankfurt (ots)

(ne)Ein holländischer Tourist ist am frühen Samstagmorgen Opfer eines schweren Raubes in der Darmstädter Landstraße geworden. Die Täter erbeuteten seine Tasche samt Inhalt.

Im Zeitraum von 3.00 - 5.00 Uhr morgens näherte sich eine Gruppe von sechs jungen Männern dem 24-jährigen Holländer und seinem ebenfalls holländischen Begleiter. Laut Angaben des Opfers hätten alle Täter in diesem Moment ein Messer in der Hand gehalten und drohten damit. Im weiteren Verlauf entrissen die Täter dem 24-Jährigen seine Gucci-Tasche samt Inhalt und flüchten anschließend. Noch unter dem Eindruck des Geschehens legt sich der Tourist erst ins Hotelzimmer zum Schlafen, bevor er am späten Vormittag dann beim Revier den Vorfall zur Anzeige bringt.

Der 24-Jährige beschrieb die Täter wie folgt: Etwa 16-21 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, sie sprachen Deutsch und Arabisch. Bekleidet mit Trainingsanzügen der Marke Nike in blau bzw. schwarz. Einer der Täter hatten einen blauen Schal ins Gesicht gezogen.

