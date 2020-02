Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200210 - 0139 Frankfurt-Bornheim: Straßenbahn und Pkw kommen sich zu nahe

Frankfurt (ots)

(ne)In der Wittelsbacherallee in Höhe des Ernst-May-Platzes kam es gestern Abend um 20:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen an der Hand.

Der 44-jährige Fahrer eines Opel Zafiras stellte seinen Pkw in Höhe der Hausnummer 172 am rechten Straßenrand ab. Als der Mann seine Fahrertür öffnete, fuhr im selben Moment die Straßenbahn an ihm vorbei. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei sowohl an der Tram, als auch an dem Opel Sachschaden entstand. Der 44-Jährige erlitt zudem schwere Verletzungen an seiner Hand, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrer der Straßenbahn hatte den Unfall zunächst nicht bemerkt. Er konnte erst durch nachfolgende Ermittlungen ausfindig und zum Sachverhalt befragt werden. Die Polizei ermittelt nun nach dem genauen Unfallhergang.

