Polizei Bonn

POL-BN: Straßenraub in Alfter: Zeitungsbote mit Messer bedroht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in der Nacht zu Mittwoch, 12. Februar 2020, in Alfter einen Zeitungsboten beraubt haben soll.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ereignete sich das Geschehen um 00:45 Uhr Am Herrenwingert in der Nähe der dortigen Apotheke. Der 24-jährige Bote war gerade dabei, Zeitungen in sein Fahrzeug zu laden, als plötzlich ein maskierter Mann vor ihm stand. Unter Vorhalt eines Messers forderte dieser die Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon. Angesichts der Bedrohung übergab der 24-Jährige sein Handy an den Unbekannten.

Dieser lief mit der Beute unerkannt davon.

Er wurde von dem Zeugen wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, 20 - 30 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, trug eine dunkle Maske mit Sehschlitz über dem Kopf, bekleidet mit einer dunklen Jacke (Art Winterjacke) und einer schwarzen Adidas Jogginghose mit weißen Seitenstreifen

Der Zeitungsbote fuhr nach der Tat mit seinem Fahrzeug zur Polizeiwache Innenstadt nach Bonn und erstattete dort Strafanzeige. Die bisherigen Ermittlungen verliefen bislang ergebnislos. Daher bitten die Beamten des Kriminalkommissariats 32 um Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Anrufe nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 / 150.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell