Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall mit Personenschaden auf der K27(29/1911)

Dudenhofen (ots)

19.11.2019, 12:05 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf der K27 zwischen Dudenhofen und Römerberg/Berghausen. Ein 63-jähriger VW Passat-Fahrer aus Speyer wollte mit seinem Fahrzeug vom Andreashof zum Martinshof fahren. Beim Kreuzen der K27 übersah er einen aus Richtung Dudenhofen auf der K27 fahrenden BMW. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der BMW in einen angrenzenden Acker gestoßen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt (Gesamtschaden ca. 23.000 EUR) und waren nichtmehr fahrbereit. Der 27-jährige BMW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in einen Speyerer Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

