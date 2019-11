Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: - Sachbeschädigung an Kfz-

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2019, 21:45 Uhr bis 19.11.2019, 12:00 Uhr zerkratzt ein bisher unbekannter Täter einen in der Frankenstraße in Frankenthal stehenden Ford Fiesta. Sowohl an der Fahrer-als auch an der Beifahrerseite entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

