POL-ME: Erfolgreiche Fahndung: Polizei nimmt Einbrecher fest - Monheim - 1908070

In der Nacht zu Dienstag (13. August 2019) hat die Polizei in Monheim am Rhein einen Einbrecher nach erfolgreicher Nahbereichsfahndung gestellt und vorläufig festgenommen.

Gegen 04:20 Uhr meldeten sich Anwohner der Heinrich-Späth-Straße telefonisch bei der Polizei: Ein Mann versuchte gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Polizei erschien zeitnah und konnte, auch aufgrund der genauen Täterbeschreibung, einen 46-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Fahndungszeit, gegen 05:05 Uhr, festnehmen.

In seinem Rucksack wurde diverses Aufbruchswerkzeug gefunden. Der Tatverdächtige wehrte sich vehement gegen die Festnahme und beleidigte die Einsatzkräfte auf übelste Weise. Der Widerstand wurde gebrochen, der Beschuldigte anschließend auf der Langenfelder Polizeiwache in Gewahrsam genommen. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren.

