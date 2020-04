Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrräder im Stadtteil Haste gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Rostocker Straße, in Höhe der Hausnummer 15, schlugen in der Nacht zu Montag Diebe zu. Der oder die Täter stahlen zwischen 21 Uhr (Sonntag) und 11.35 Uhr (Montag) zwei Fahrräder und flüchteten unerkannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Compel, Modell HTE 10.5, das mattschwarz ist und auf dem Rahmen grüne Applikationen hat. Bei dem zweiten Rad handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Herrenrad der Marke Bikemax, Modell HT 7.7. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Räder geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

