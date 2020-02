Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertige Handys gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Während ein Angestellter eines Telefonladens an der Berliner Straße sich um anwesende Kunden kümmerte, betraten zwei weitere Männer am frühen Samstagnachmittag (12.55 Uhr) das Geschäft. Erst als der Verkäufer in seinem Blickwinkel eine schnelle Bewegung wahrnahm, schaute er nach den beiden Männern. Diese rannten zeitgleich aus dem Geschäft und lösten dabei einen Alarm aus. Es wurde festgestellt, dass die beiden Diebe zwei hochwertige Handys entwendet hatten. Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Beide südländisches Aussehen; beide 175 cm bis 180 cm groß und 20 bis 25 Jahre alt. Einer der Männer war unter anderem mit einer schwarzen, dicken Daunenjacke und einer schwarz, roten Basecap bekleidet. Der zweite Mann war von schmaler Statur; hatte zurückgegeelte kurze Haare, trug einen Vollbart und dunkle Jacke.

