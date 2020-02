Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gestohlener Defibrillator gefunden

53902 Bad Münstereifel (ots)

Den gestohlenen Defibrillator (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4523499) entdeckte am Mittwochnachmittag ein Lokführer der Deutschen Bahn in einem Gleisbett, kurz hinter dem Bahnhof Iversheim (Richtung Bad Münstereifel). Polizeibeamte suchten den Fundort auf und fanden dort den beschädigten und in Einzelteile zerlegten Defibrillator im Gleisbett. Die Reanimierungspads waren nicht mehr vorhanden. Die Reste des Defis wurden sichergestellt. Täterhinweise liegen keine vor.

