Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Defibrillator gestohlen

53902 Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

Einen durch den Dorfverschönerungsverein Iversheim zur Verfügung gestellten Defibrillator entwendeten Unbekannte in der vergangenen Woche. Der an einer Hauswand in der Straße "Am Bloch" angebrachte Defibrillator wurde am 10.02.2020 das letzte Mal bewusst durch ein Vereinsmitglied wahrgenommen. Am vergangenen Sonntag fiel dann der Diebstahl auf. Wegen der Notwendigkeit des direkten Zugriffs ist dieses Gerät lediglich in einem Wandschrank untergebracht und nicht zusätzlich gegen Diebstahl gesichert. Täterhinweise liegen nicht vor.

