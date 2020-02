Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Brand: Kriminalpolizei ermittelt - Schaden in Millionenhöhe

Bild-Infos

Download

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstagabend (23.51 Uhr) kam es in der Roitzheimer Straße in mehreren Hallenkomplexen (ca. 2500 Quadratmeter) einer ehemaligen Spedition zu einem Großfeuer. Im rückwärtigen Bereich brannte es in voller Ausdehnung. Die daneben befindlichen Bürogebäude waren ebenfalls betroffen.

In den total beschädigten Lagerhallen, die teilweise als Unterstellplätze vermietet worden sind, befanden sich zuvor circa 30 Fahrzeuge (u.a. Wohnmobile, Wohnanhänger, Pkw, Schiffstrailer und Motorboote).

Nach vorsichtiger Schätzung dürfte sich der Brandschaden auf circa 2,5 Millionen Euro belaufen.

Aus den umliegenden Wohnhäusern wurden vorsorglich aufgrund des u.a. starken Funkenfluges 70 Personen evakuiert. Zeitweilig wurde auch der Bahnverkehr unterbunden.

Bezüglich der Brandursache können derzeit noch keine konkreten Gründe angegeben werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell