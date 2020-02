Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungseinbruch

53919 Weilerswist-Metternich (ots)

Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 18.50 - 23.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Weilerswist-Metternich ein. Entwendet wurden elektronische Geräte, Bargeld und Schmuck. Der Beuteschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 entgegen.

