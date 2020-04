Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Radfahrerin von grünem Audi erfasst - Zeugen gesucht

Bad Iburg (ots)

Eine Unbekannte befuhr am Mittwochnachmittag mit einem älteren, grünen Audi den Ostenfelder Weg. Als die Frau nach rechts auf die B51 in Richtung Münster abbiegen wollte, übersah sie eine 44-jährige Radfahrerin und erfasste diese. Die 44-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Nach dem Unfall sprachen die beiden Beteiligten miteinander, tauschten jedoch keine Personalien aus. Die Polizei in Glandorf bittet Zeugen, und insbesondere die Audi-Fahrerin, sich unter der Telefonnummer 05426/2885 zu melden.

