Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Northeim (ots)

Donnerstag, 16.05.2019, 13:10 Uhr Northeim, Eichstätte

NORTHEIM (da) - Aus bislang unbekannten Gründen gerieten am gestrigen Mittag (16.05.19) gegen 13:10 Uhr in einem Geschäft in der Eichstätte zwei 38 und 39 Jahre alte Northeimer aneinander. Die beiden Männer machten gegensätzliche Angaben zum Tathergang. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

