Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Werkzeuge bei Einbruch erbeutet

Quakenbrück (ots)

In der Zeit von Dienstagmittag (14 Uhr) bis Mittwochmorgen (09 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Lagerhalle an der Artlandstraße. Dort machten sie sich gewaltsam an der Sicherung einer Tür zu schaffen und entwendeten aus den Lagerräumlichkeiten diverse Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei in Quakenbrück ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05431/90330 entgegen.

