Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bikes in der Gluckstraße gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Gluckstraße, zwischen der Menkestraße und der Sedanstraße, stahlen Unbekannte am Donnerstagmorgen zwei 28-Zoll-Fahrräder der Marke Kalkhoff. Die anthrazitfarbenen E-Bikes standen unter einem Carport, als sich der oder die Täter zwischen 07.45 und 08.50 Uhr an den Schlössern zu schaffen machten und die Fahrräder mitnahmen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um die Modelle Endeavour Move und Endeavour Advance. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Fahrräder erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

