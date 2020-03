Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in einen Baucontainer

Neuwied-Block (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.02.2020 bis Montag, 02.03.2020 kam es in der Straße "Meerheck" im Neuwieder Stadtteil Block zu einem Aufbruch eines Baucontainers. Wegen einer aktuell vor Ort eingerichteten Baustelle eines Neuwieder Tiefbauunternehmens wurde, in dem von außen nicht einsehbaren Überseecontainer, Baumaterial und Baumaschinen vorgehalten. Unbekannte Täter flexten ein Loch in die Rückseite des Containers und entwendeten mehrere hochwertige Maschinen und Elektrowerkzeuge.

Die Polizei Neuwied bittet um Hinweise, wer am vergangenen Wochenende verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße Meerheck festgestellt hat? Wegen den Flexarbeiten der Täter und der damit verbundenen Gräuschentwicklung haben ggf. angrenzenden Anwohner zur Abend-/Nachtzeit Flexgeräusche vernommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-870.

