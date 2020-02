Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sturmtief Sabine - Weitere Einsätze - bislang keine Verletzten bekannt - Straßen gesperrt

Friedberg (ots)

Wetterau

Auch nach dem zweiten Tag mit Sturmtief "Sabine" gab es bei der Polizei in der Wetterau keine Meldungen über Verletzte oder gravierende Sachschäden. Die kurzfristige Verschärfung der Unwetterlage am gestrigen Montagvormittag führte zu weiteren zahlreichen Einsätze wegen umgestürzter Bäume, anderer Verkehrseinrichtungen oder auch sonstiger herumfliegender Gegenstände. Gleiches ereignete sich dann nochmal in der Nacht zum Dienstag. Vereinzelt führten die umgestürzten Bäume zu teils noch andauernden Fahrbahnsperrungen, da die notwendigen Aufräumarbeiten wegen der Gefährdung der Einsatzkräfte erst nach dem Sturm erfolgen. Die Verkehrsteilnehmer müssen nach wie vor mit starkem, böigem Wind und Hindernissen, insbesondere Ast- und Strauchwerk oder sogar Bäumen rechnen. Sie werden gebeten, sich per Rundfunkwarnmeldungen über den aktuellen Stand zu informieren.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte unter Tel. 06421/406-120

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell