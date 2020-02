POL-WE: +++Mehrere Sachbeschädigungen+++Baum beschädigt Auto+++Auseinandersetzung in Asylunterkunft+++Wohnungseinbruch+++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

> Rosbach: Mehrere Sachbeschädigungen am Bahnhof

In der Nacht von Samstag, 08. Februar auf Sonntag, 09. Februar beschädigten Unbekannte zwei geparkte Fahrzeuge und eine Bushaltestelle. So schlugen sie die rechte, hintere Seitenscheibe eines blauen Opel Zafira sowie Heckscheibe und hintere rechte Seitenscheibe eines roten VW Polo ein. Die beiden PKW parkten zwischen 20:50 Uhr und 03:40 Uhr auf einem Parkplatz Am Bahnhof. Nur wenige Meter entfernt zerstörten vermutlich die gleichen Täter eine Glasscheibe der Bushaltestelle in der Rodheimer Straße. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

> Nidda: Baum beschädigt Auto

Ein durch Sturmböen entwurzelter Baum hat am gestrigen Abend gegen 22:20 Uhr einen grauen Peugeot eines 48-Jährigen aus Nidda getroffen. Der Mann war auf der Bundesstraße 457 von Ranstadt nach Nidda unterwegs, als ein umstürzender Baum den PKW vorne rechts traf und beschädigte. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

> Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft

Am Samstag, 08. Februar, kam es in der Asylbewerberunterkunft in der Bahnhofstraße in Büdingen nach ersten Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Iraner und einem 23-jährigen Afghanen. Der 23-Jährige erlitt dabei nicht lebensgefährliche, schwere Verletzungen im Gesicht und am Hals. Ein Rettungswagen brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den 28-Jährigen fest. Am Sonntag erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts Büdingen den von der Staatsanwaltschaft Gießen beantragten Haftbefehl. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf sowie zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an.

Weitere Auskünfte zu der Tat erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Gießen, Tel. 0641/934-3303.

> Friedberg: Wohnungseinbruch

Ein Einbrecher stieg am gestrigen Sonntag zwischen 13 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ockstädter Straße ein. Er durchsuchte die Wohnräume und entwendete Schmuck im Wert von circa 800 Euro. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel: 06031/6010.

